FIA disqualifiziert F1-Team wegen Heckflügel-DRS

Die Urteilsbegründung der FIA: „Bei der technischen Abnahme nach dem Qualifying wurde festgestellt, dass der Heckflügel der Fahrzeuge nicht den technischen Vorschriften entsprach. Die einstellbaren Positionen des obersten Heckflügelelements wurden überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der DRS-Spalt im geöffneten Zustand den maximal zulässigen Grenzwert von 85 Millimetern auf beiden Seiten des äußeren Bereichs des Heckflügels überschritt.“