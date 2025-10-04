Vorteilswelt
„Agratt Burgenland“

Wo die ersten Flugzeuge regelmäßig abhoben

Burgenland
04.10.2025 16:00
Die Parndorfer Platte wurde der aeronautischen Bedingungen und der Nähe zu Wien als geeigneter ...
Die Parndorfer Platte wurde der aeronautischen Bedingungen und der Nähe zu Wien als geeigneter Flugraum erkannt.

Auftakt für unsere Serie „Agratt Burgenland“ von Historiker Dr. Herbert Brettl: Zum Start gibt es einen Ausflug in die Geschichte der Luftfahrt. Schon vor dem Ersten Weltkrieg entstanden in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ein Flugfeld und eine Flugschule.

Um 1910 begann das österreich-ungarische Militär, den Luftraum als Medium der Kriegsführung und die Luftwaffe als neue Waffengattung wahrzunehmen. Wenige Jahre später wurde die Parndorfer Platte aufgrund der aeronautischen Bedingungen und der Nähe zu Wien als geeigneter Flugraum erkannt. So wurde im April 1913 auf einem 200 Joch großen Areal der Parndorfer Hutweide, östlich des Ortes, ein Flugfeld zur Ausbildung von Piloten errichtet. Als Entgelt erhielt die Gemeinde eine jährliche Entschädigung.

