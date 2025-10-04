Rechtspopulisten führen bei Tschechien-Wahl

Nach Auszählung von rund sieben Prozent der Wahllokale lag ANO bei 39 Prozent, wie das Tschechische Statistikamt am Samstagnachmittag bekannt gab. Auf Platz zwei mit 20 Prozent ist das regierende liberal-konservative Wahlbündnis Spolu (Gemeinsam) aus der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Premier Petr Fiala, der christdemokratischen Volkspartei (KDU-ČSL) und der bürgerlich-liberalen TOP 09. Für die rechtsliberale Bürgermeisterpartei (STAN) zeichneten sich elf Prozent ab, für die rechtspopulistische Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura acht Prozent und für die Piraten sieben Prozent.