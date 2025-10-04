Vorteilswelt
Comeback für Babis?

Rechtspopulisten führen bei Tschechien-Wahl

Außenpolitik
04.10.2025 15:57
Andrej Babis könnte an der Regierungsspitze auch die Ukraine-Politik Tschechiens ändern.
Andrej Babis könnte an der Regierungsspitze auch die Ukraine-Politik Tschechiens ändern.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)

Kehrt Andrej Babis, Chef der rechtspopulistischen Partei ANO, wieder zurück an die Regierungsspitze? Bei der Parlamentswahl in Tschechien zeichnet sich tatsächlich ein Sieg der Milliardärs ab.

0 Kommentare

Nach Auszählung von rund sieben Prozent der Wahllokale lag ANO bei 39 Prozent, wie das Tschechische Statistikamt am Samstagnachmittag bekannt gab. Auf Platz zwei mit 20 Prozent ist das regierende liberal-konservative Wahlbündnis Spolu (Gemeinsam) aus der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Premier Petr Fiala, der christdemokratischen Volkspartei (KDU-ČSL) und der bürgerlich-liberalen TOP 09. Für die rechtsliberale Bürgermeisterpartei (STAN) zeichneten sich elf Prozent ab, für die rechtspopulistische Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura acht Prozent und für die Piraten sieben Prozent.

Das Regierungsbündnis von Premier Petr Fiala erreichte lediglich den zweiten Platz.
Das Regierungsbündnis von Premier Petr Fiala erreichte lediglich den zweiten Platz.(Bild: AFP/RADEK MICA)

Den Einzug ins 200-köpfige Abgeordnetenhaus könnten noch die rechtskonservativen Motoristen mit 8 Prozent schaffen. Das linke Bündnis Stačilo! (Genug!) liegt vorerst knapp unter der fünfprozentigen Wahlhürde. Aussagekräftigere Ergebnisse werden gegen Samstagabend erwartet. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70 Prozent.

Babis wird wohl Koalitionspartner brauchen
Doch auch wenn Babis‘ Partei am Ende als Sieger aus der Wahl hervorgeht, wird sie wohl nicht die absolute Mehrheit schaffen und daher auf einen Regierungspartner angewiesen sein. In tschechischen Medien wird in diesem Zusammenhang stets von der rechtspopulistischen Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura gesprochen.

