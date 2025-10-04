Hörl und der steinige Weg zurück ins Parlament

Schützenhilfe von Verfassungsrechtler

Nach dem Rückzug von Ex-Ministerin Susanne Raab wäre schließlich Hörl zum Zug gekommen, doch auch das wollte man noch verhindern. Da wurde Hörl dann aber richtig sauer. Außerdem gibt es Verfassungsrechtler, die die Vorgangsweise rund um die Mandatsverzichte rechtlich infrage stellten. Deswegen gab man den Kampf schließlich auf – und Hörl kam zum Zug. Die Freude der Partei hält sich weiter in Grenzen, doch für die wichtige Tourismus- und Seilbahnbranche sollte das sicherlich kein Nachteil sein.