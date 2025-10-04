Liegt die Lösung näher, als es Letsch lieb ist?

Formtief und kein Ende in Sicht! Beim FC Red Bull Salzburg läuft es auch in diesem Herbst alles andere als rund. Das Bundesliga-Topspiel gegen Rapid wird zur Schlüsselpartie. Trainer Thomas Letsch sucht seit Wochen nach Erklärungen und Lösungen. Diese könnten näher liegen als gedacht. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.
Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache.
2:2 gegen BW Linz.
1:3 beim WAC.
0:2 gegen Sturm.
0:1 gegen Porto.
2:1 bei der WSG.
0:2 in Lyon.
Nur ein Sieg aus sechs Partien. Noch schlimmer: Nur in einem Spiel (gegen Porto) war die Leistung überzeugend. Die bittere Schlussfolgerung könnte lauten: Das Spiel gegen die Portugiesen war die Ausnahme, schwache Bullen-Spiele sind die Regel.
„Es ist nicht so einfach zu erklären“, meinte Cheftrainer Thomas Letsch am Tag nach dem mutlosen Auftritt der Seinen in Lyon. „Woran es liegt, werden wir versuchen zu ergründen.“ Die Auflistung oben zeigt: Man rätselt schon seit einigen Wochen.
„Wir arbeiten 24/7 daran, dass es besser wird“, betonte Letsch. Gemeinsam mit seinem Betreuerstab sucht er fieberhaft nach dem Weg aus der sportlichen Krise.
Nach dem Gastspiel bei „OL“ in der Europa League erlebte man ihn angesäuert. Die Kritik an seiner Mannschaft fiel schärfer denn je aus – und das ganz bewusst. „Ich mache mir schon Gedanken, was ich intern und was ich extern sage“, meinte Letsch auf „Krone“-Nachfrage.
Es war ein (letzter?) Versuch, seine Elf wachzurütteln. Sollte auch dieser scheitern, könnte die Lösung des Rätsels näher liegen, als Letsch lieb ist – und in der Person des Trainers zu finden sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.