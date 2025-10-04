Liegt die Lösung näher, als es Letsch lieb ist?

Nur ein Sieg aus sechs Partien. Noch schlimmer: Nur in einem Spiel (gegen Porto) war die Leistung überzeugend. Die bittere Schlussfolgerung könnte lauten: Das Spiel gegen die Portugiesen war die Ausnahme, schwache Bullen-Spiele sind die Regel.



„Es ist nicht so einfach zu erklären“, meinte Cheftrainer Thomas Letsch am Tag nach dem mutlosen Auftritt der Seinen in Lyon. „Woran es liegt, werden wir versuchen zu ergründen.“ Die Auflistung oben zeigt: Man rätselt schon seit einigen Wochen.