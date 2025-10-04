Vorteilswelt
ICE Hockey League

Innsbruck gibt rote Laterne ab, Capitals verlieren

Eishockey
04.10.2025 21:00
Wichtiger Sieg für Innsbruck
Wichtiger Sieg für Innsbruck

Die Innsbrucker Haie haben in der ICE Hockey League ihren zweiten Saisonsieg gefeiert und damit den letzten Platz abgegeben.

Die Tiroler setzten sich am Samstag zu Hause gegen die Graz99ers dank eines späten Ausgleichstreffers und im Penaltyschießen mit 3:2 durch. Die Vienna Capitals mussten sich zu Hause den Pustertal Wölfen mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Grazer führten in Innsbruck zweimal, mit einem Treffer sechs Sekunden vor Schluss rettete Cole Moberg die Haie aber in die Verlängerung. In der wurde ein Tor von Sebastian Benker nach Video-Studium aberkannt, in der Entscheidung verwertete der Schwede ebenso wie Steven Owre seinen Versuch. Mit nun fünf Punkten aus sieben Spielen überholte Innsbruck die Pioneers Vorarlberg und die Black Wings Linz (je drei).

Die Caps holten einen Tag nach dem Sieg über Tabellenführer Olimpija Ljubljana im nächsten Heimspiel einen Punkt. Die Wiener lagen gegen Pustertal im Finish 2:4 zurück, schafften es aber dank Mitch Hults (52.) und Zane Franklin (56.) in die Verlängerung. Markus Lauridsen schoss das Team aus Bruneck schließlich auf Rang drei der Tabelle.

