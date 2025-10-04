Innsbruck gibt rote Laterne ab, Capitals verlieren

Die Grazer führten in Innsbruck zweimal, mit einem Treffer sechs Sekunden vor Schluss rettete Cole Moberg die Haie aber in die Verlängerung. In der wurde ein Tor von Sebastian Benker nach Video-Studium aberkannt, in der Entscheidung verwertete der Schwede ebenso wie Steven Owre seinen Versuch. Mit nun fünf Punkten aus sieben Spielen überholte Innsbruck die Pioneers Vorarlberg und die Black Wings Linz (je drei).