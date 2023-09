Hubschrauberabsturz vor Euböa: Leiche geborgen

Ursache des Absturzes weiter unklar

Zunächst vermuteten die Behörden, dass zwei Menschen im Helikopter seien. Die Taucher fanden aber am Freitag nur die Leiche des Piloten. In der Region herrschten in den vergangenen zwei Tagen starke Unwetter. Inzwischen scheint in den meisten Regionen Griechenlands wieder die Sonne. Über die Ursache des Absturzes gibt es vorerst keine Informationen.