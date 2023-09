Hubschrauber in Griechenland vor Insel abgestürzt

Auf der griechischen Insel Euböa ist am Donnerstag ein Hubschrauber ins Meer gestürzt und gesunken. Am Nachmittag suchten Einsatzkräfte noch nach den zwei Vermissten, die sich in dem Fahrzeug befanden, wie der Nachrichtensender ERTnews berichtete. Das Unglück ereignete sich während eines Unwetters. Die schlechten Wetterbedingungen stellen die Suchmannschaften vor große Herausforderungen.