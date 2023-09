Vor die Tür gesetzt | Ein Super-GAU

Vor die Tür gesetzt: Das renommierte SORA-Institut, das unter anderem beim ORF an Wahltagen für die Hochrechnungen, Wählerstromanalysen und manches mehr zuständig ist, hat sich einen fatalen Fehler geleistet - und musste vom ORF dafür vor die Tür gesetzt werden. Was war passiert? SORA bietet neben Meinungsforschung auch politische Beratung an. Zuletzt erstellte man ein 42-seitiges Strategiepapier für die SPÖ, sozusagen „all inclusive“, bis hin zur Bildung eines „Schattenkabinetts“ mit Ministerkandidaten samt Ex-ORF-General Gerhard Zeiler. Vor allem aber, und da wird es besonders ungustiös: SORA bot der SPÖ auch eine Kooperation an Wahltagen an. Während das Institut gleichzeitig im angeblich unabhängigen ORF Wahlanalysen verbreitet. Wie so ein angebahnter, aber noch nicht abgeschlossener Deal publik wird? Wenn ein falscher Klick das geheime Strategiepapier plötzlich unabsichtlich an einen Verteiler mit 800 Adressaten verschickt! Da blieb Roland Weißmann, dem Zeiler-Nachfolger am Sessel des ORF-Generals, nichts anderes übrig, als die Kooperation mit SORA zu beenden.