Ortschef bleibt in Fragen zu Asyl Vorgänger treu

ÖVP-Kandidat Friedrich Mayr-Melnhof gewann in St. Georgen die Bürgermeisterwahl ganz klar. Schon am ersten Tag zeichnete sich ab, was die Amtszeit des 37-jährigen Unternehmers und Politik-Quereinsteigers prägen wird. Am Marktgemeindeamt lag schon der erste Brief zum Flüchtlingsthema am Tisch.