In St. Georgen/Attergau ist keine Stichwahl nötig

Schon im ersten Wahlgang ist alles klar, eine Stichwahl in 14 Tagen ist nicht mehr nötig: 58,5 Prozent der Stimmen entfielen auf Fritz Mayr-Melnhof, der für die ÖVP kandidiert hat. Damit hat er mehr Stimmen erhalten als die beiden anderen Kandidaten zusammen, nämlich Franz Josef Schneeweiß (FPÖ) und Maximilian Dollberger (SPÖ). „Herzliche Gratulation an Fritz Mayr-Melnhof und sein Team zur erfolgreichen Wahl“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.