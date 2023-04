VP schickt prominenten Quereinsteiger ins Rennen

In St. Georgen aufgewachen

„Die Gestaltung der Lebensqualität für die Menschen in meiner unmittelbaren Nähe und Umgebung ist das, was mich an dieser Aufgabe begeistert. Ich bin in St. Georgen aufgewachsen und groß geworden. Als Bürgermeister will ich meiner Heimatgemeinde und dem Lebensmittelpunkt meiner Familie etwas zurückgeben. Die einstimmige Nominierung durch unser Team macht mich dankbar und motiviert mich zugleich.“ so Mayr-Melnhof.