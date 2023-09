Nehammer: Grenzkontrollen zu Italien kommen

Fiskalrat-Chef Christoph Badelt, der das Paket grundsätzlich positiv bewertet hat, warnt, dass für 2024, wo eine Rezession in Deutschland droht, nun finanzielle Spielräume fehlen …

Natürlich ist die deutsche Entwicklung eine, die einen nachdenklich stimmt. Wir haben anders als Deutschland mit unserem Mittelweg stärker auf die Kaufkraft gesetzt, durch Hilfsmaßnahmen. Gleichzeitig hat sich die Industrie schon umgestellt und verstärkt in den West-Balkan investiert. Sie ist resilienter gegenüber diesen Entwicklungen. Aber was sind die österreichischen Fakten: Wir können derzeit 200.000 offene Jobs nicht besetzen. Jeder Jugendliche, der einen Lehrberuf ergreifen will, kann sich den Job derzeit aussuchen. Das war nicht immer so. Darüber spricht niemand. Zum ersten Mal konnten wir die Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit erreichen. Wir haben sie um 50 Prozent reduziert. Das sind 75.000 neue Jobs und 75.000-mal neue Hoffnung. Was uns derzeit mehr antreibt, ist die Tatsache, dass durch die Wirtschaftsprogramme in den USA mehr Unternehmen in den Vereinigten Staaten investieren werden als in Europa.