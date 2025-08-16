Vorteilswelt
Leo Windtner begraben

Letztes „Vergelt’s Gott“ mit Würde und Tränen

Oberösterreich
16.08.2025 17:00
Leo Windtner wurde in einem Eichensarg im Familiengrab in St. Florians Erde gebettet.
Leo Windtner wurde in einem Eichensarg im Familiengrab in St. Florians Erde gebettet.(Bild: Fotokerschi/Werner Kerschbaummayr)

So viel Anerkennung. So viel Dankbarkeit. So viel Würde. So viel Schmerz. So viele Tränen! Mit Leo Windtner wurde der ehemalige ÖFB-Präsident und General der Energie AG unter großer Anteilnahme in St. Florian/Linz zu Grabe getragen.

0 Kommentare

Die Glocken der Basilika in St. Florian begannen am Weg zur letzten Ruhestätte von Leo Windtner (74) noch einmal zu schlagen – hell, fast wie ein Herzschlag, der den Rhythmus eines großen Lebens nachzeichnen wollte. Zuvor hatte sich unter der Barockkuppel eine Trauergemeinde eingefunden, die mit rund 1000 Personen groß und vielfältig war wie das Wirken des Mannes, dem sie nun die letzte Ehre erwies.

Eichensarg von sechs Kerzen flankiert
Familie, Freunde, Politiker, Sportfunktionäre und Weggefährten saßen Seite an Seite – den Blick auf den von sechs Kerzen flankierten Eichensarg gerichtet. Auf ihm ruhte neben einem Blumenbouquet ein Polster mit Windtners Verdienstzeichen. Hin und wieder fiel ein Sonnenstrahl in die Kirche und tauchte diese in ein warmes Licht, als wollte auch sie sagen: „Vergelt‘s Gott, Leo!“

Der Verabschiedung in der Basilika von St. Florian – insgesamt waren rund 1000 Trauergäste ...
Der Verabschiedung in der Basilika von St. Florian – insgesamt waren rund 1000 Trauergäste anwesend.(Bild: Fotokerschi/Werner Kerschbaummayr)

Beim Bergsteigen am Traunstein aus dem Leben gerissen
Worte, die auch Josef Pröll bei der Verabschiedung des durch einen Herzstillstand beim Bergsteigen am Traunstein aus dem Leben gerissenen ehemaligen Generaldirektors der Energie AG (1994–2017) und ÖFB-Präsidenten (2009–2021) über die Lippen kamen. Der ÖFB-Präsident war einer der Ehrengäste, die wie Stille, Schluchzen, Gebete, Tränen, Hoffnung, Weihrauch sowie TV-Teams und die Klänge der Bruckner-Orgel zu diesem Abschied gehörten. So war etwa auch Innenminister Gerhard Karner nach Sankt Florian geeilt.

Zitat Icon

Es ist nicht wichtig, Staub aufzuwirbeln, sondern Spuren zu hinterlassen. Leo hat dann und wann schon für einen Wirbelwind gesorgt, aber er hat vor allem viele Spuren hinterlassen.

Altlandeshauptmann Josef Pühringer

Die lange Reihe der Ehrengäste
Ebenso dabei: dessen Vorgänger Wolfgang Sobotka, Ex-Vizekanzler Reinhard Mitterlehner, Verbund-Vorstand Michael Strugl, die Ex-ÖFB-Teamchefs Marcel Koller und Irene Fuhrmann, Ex-ÖFB-General Gigi Ludwig, ÖFB-Sportchef Peter Schöttel, Skiweltmeister Hannes Trinkl sowie Ex-ÖSV-Direktor Hans Pum. Zudem durften freilich auch die Granden des Landes Oberösterreich nicht fehlen, auch wenn sich der im Ausland weilende Thomas Stelzer von Christine Haberlander und Markus Achleitner vertreten ließ.

Zitat Icon

Er war ein großer Mensch, herausragender Präsident und wahrer Förderer und Freund des Fußballs, den er über Jahrzehnte geprägt und mit strategischem Weitblick und großer Leidenschaft aktiv gestaltet hat.

ÖFB-Präsident Josef Pröll

Sängerknaben schickten einen letzten Gruß
Und noch wer war natürlich da: Windtners „Buam“, wie der Verstorbene die Sängerknaben stets genannt hatte. Deren helle Stimmen stiegen wie ein letzter Gruß zum Himmel – für einen Multi, der beruflich höchst erfolgreich war; dazu begeisterter Skifahrer, Bergsteiger, Hobby-Mostbauer, Tarockspieler – und vor allem Vater dreier Töchter, Opa einer Enkelin und damit Mensch.

Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka und Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller (re.) im Stift St. Florian ...
Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka und Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller (re.) im Stift St. Florian vor Leo Windtners Sarg(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Am Samstag wurde er unter dem eingangs erwähnten Glockenläuten zur letzten Ruhestätte geleitet und im Familiengrab eingebettet – in die Erde von St. Florian. Dort, wo Leo Windtner einst auch als Bürgermeister gewirkt hatte und wo er nun für immer bleibt.

Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
