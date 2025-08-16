Letztes „Vergelt’s Gott“ mit Würde und Tränen

Beim Bergsteigen am Traunstein aus dem Leben gerissen

Worte, die auch Josef Pröll bei der Verabschiedung des durch einen Herzstillstand beim Bergsteigen am Traunstein aus dem Leben gerissenen ehemaligen Generaldirektors der Energie AG (1994–2017) und ÖFB-Präsidenten (2009–2021) über die Lippen kamen. Der ÖFB-Präsident war einer der Ehrengäste, die wie Stille, Schluchzen, Gebete, Tränen, Hoffnung, Weihrauch sowie TV-Teams und die Klänge der Bruckner-Orgel zu diesem Abschied gehörten. So war etwa auch Innenminister Gerhard Karner nach Sankt Florian geeilt.