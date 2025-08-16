Das Herzblatt steht in Spielberg zum Jubeln bereit

Kann Marc Márquez seinen Sprintsieg auch in einen Rennsieg verwandeln? Freundin Gemma Pinto steht zum Jubeln jedenfalls in der Boxengasse bereit. Seit Donnerstag gastiert die MotoGP in Spielberg. Mit dabei sind auch die Herzblätter der Piloten der Königsklasse des Motorradrennsports.
Ähnlich wie in der Formel 1 bekommen auch die Piloten der Königsklasse des Motorradrennsports starke Unterstützung. Mit einer halben Millionen Follower in den Sozialen Medien ist Gemma Pinto, die Freundin an der Seite des WM-Favoriten Marc Márquez, die bekannteste unter ihnen. Als es für Márquez vor genau zwei Jahren alles andere als rund lief, kam die Liebe.
„Es war die schwerste Zeit meiner Karriere“, so die MotoGP-Ass. Die Katalanin half ihm, sich wieder an die Spitze zurückzukämpfen. Heute strahlen die 28-Jährige und der achtfache Weltmeister bei seinen Erfolgen um die Wette.
Den ersten gemeinsam Auftritt gab es 2023 bei der Fashionweek in Madrid. Kein Wunder, den die 28-Jährige ist selbst als Model und Influencerin in der Modewelt tätig. Außerdem hat sie ein abgeschlossenes Studium in Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.
Seither sieht man das Paar in den sozialen Medien beim Radfahren, Joggen oder gemeinsamen Training im Fitnessstudio. Nach dem Sieg in Assen am Sachsenring setzte Marquez noch eins drauf: Er trug seine Gemma für die Fotografen kurzerhand auf Händen.
Auch Álex Márquez, der mit 123 Punkten vor dem Spielberg Wochenende hinter Bruder Marc zurückliegt, darf sich über Unterstützung freuen. Gabriela Guzman, seit Sommer 2024 die Frau an der Seite des Titelverfolgers.
Beruflich ist sie ebenfalls im Sport zu Hause. Die Spanierin arbeitet in der Marketingabteilung von Atlético Madrid. An freien Wochenenden steht sie regelmäßig als Glücksbringer an der Strecke. In Jerez, als Alex mit seinem ersten WM-Sieg aus dem Schatten seines großen Bruders trat, flossen bei ihr reichlich Freudentränen.
Weniger Grund zur Euphorie hat Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia. Mit 180 Punkten Rückstand als WM-Dritter kann er Trost gut gebrauchen – und findet ihn bei Ehefrau Domizia Castagnini.
Die beiden wuchsen in Chivasso, Provinz Turin, auf und gaben sich nach acht Jahren Beziehung im Vorjahr das Ja-Wort. Castagnini arbeitet im für Modehäuser, doch Sport liegt ihr im Blut: Ihr Großvater Gianfranco Leoncini, mit 79 Jahren verstorben, holte mit Juventus Turin drei Meistertitel.
Die skurrilste Liebesgeschichte hat Miguel Oliveira. Denn der Yamaha-Pilot heiratete 2021 seine Stiefschwester Andreia Pimenta. Kennengelernt haben sich die beiden im Alter von 13 Jahren – lange hielten sie ihre Liebe geheim. „Zuerst waren wir Freunde – schnell wurde daraus aber etwas viel Größeres“, erzählt Miguel.
