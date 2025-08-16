Das Herzblatt steht in Spielberg zum Jubeln bereit

Ähnlich wie in der Formel 1 bekommen auch die Piloten der Königsklasse des Motorradrennsports starke Unterstützung. Mit einer halben Millionen Follower in den Sozialen Medien ist Gemma Pinto, die Freundin an der Seite des WM-Favoriten Marc Márquez, die bekannteste unter ihnen. Als es für Márquez vor genau zwei Jahren alles andere als rund lief, kam die Liebe.