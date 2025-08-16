Enzo Diessl glänzt in Weltklasse-Feld mit Platz 4!

„Es war heute ein perfektes Training!“

„Ich habe heute gezeigt, dass ich konkurrenzfähig bin, ich kann international mithalten. Das heutige Rennen gibt mir viel Selbstvertrauen für die WM“, meinte Diessl, „das hatte ja hier das Niveau von einem WM-Semifinale!“ Aber in Hinblick auf die WM wollte er nicht mit seinem Abschneiden in Tokio spekulieren. Von der Atmosphäre im Stadion von Chorzów war er begeistert. „Das war einfach cool!“ Noch nie war er ja bei einem solchen Super-Meeting gelaufen. Trotzdem meinte er trocken: „Es war heute ein perfektes Training!“ Diessl hat noch Großes vor …