Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stark in Chorzów

Enzo Diessl glänzt in Weltklasse-Feld mit Platz 4!

Sport-Mix
16.08.2025 16:37
Enzo Diessl
Enzo Diessl(Bild: Liese Prokop Memorial/Wolf Amri)

Großartiger Auftritt von Enzo Diessl im Rahmenprogramm der Diamond League in Chorzów: Der Steirer hat in einem Weltklasse-Feld über 110 m Hürden in ausgezeichneten 13,20 Sekunden den tollen vierten Platz belegt! Er musste sich nur den drei US-Stars Cordell Tinch (13,03), Olympiasieger Grant Holloway (13,11) und Eric Edwards (13,20) geschlagen geben. Aber er ließ zahlreiche Asse hinter sich ...

0 Kommentare

Vor über 42.000 Zuschauern zeigte der noch 21-Jährige beim traditionellen Kamila Skolimowska Memorial in seinem bisher größten internationellen Rennen eine starke Leistung. „Ich bin höchst zufrieden und stolz auf diesen Lauf“, freute sich Diessl, „ich war nicht nervös, habe aber leider den Start verhaut, das hat einfach nicht gepasst, beim Einlaufen war es noch optimal, dann im Rennen leider nicht mehr.“ Aber zur Hälfte des Rennens kam er großartig auf und rückte sogar der Spitze immer näher. Es schien schon, als ob er Dritter geworden wäre. Aber ein paar Tausendstel trennten ihn vom Podest.

„Sonst wären sicher 13,13 möglich gewesen!“
Nachdem er die Siegerzeit hatte aufleuchten sehen, war ihm bewusst geworden, dass er in Chorzów bei dem Rennen mit leichtem Gegenwind (-0,5 m/sek) und durch den schlechten Start den österreichischen Rekord hatte liegen lassen. „Sonst wären sicher 13,13 möglich gewesen!“, meinte er. Mark McKoy hält seit 1994 mit 13,14 den ÖLV-Rekord. Diessl trauerte der verpassten Chance aber nicht nach. Nur einmal war er bei seinen 13,17 schneller gelaufen. Insgesamt unterbot er heuer viermal das Direkt-Limit für die WM in Tokio (13,27). Das allein spricht schon Bände.

„Es war heute ein perfektes Training!“
„Ich habe heute gezeigt, dass ich konkurrenzfähig bin, ich kann international mithalten. Das heutige Rennen gibt mir viel Selbstvertrauen für die WM“, meinte Diessl, „das hatte ja hier das Niveau von einem WM-Semifinale!“ Aber in Hinblick auf die WM wollte er nicht mit seinem Abschneiden in Tokio spekulieren. Von der Atmosphäre im Stadion von Chorzów war er begeistert. „Das war einfach cool!“ Noch nie war er ja bei einem solchen Super-Meeting gelaufen. Trotzdem meinte er trocken: „Es war heute ein perfektes Training!“ Diessl hat noch Großes vor …

Kipyegon dicht am Weltrekord
Faith Kipyegon lief anschließend über 3000 m in 8:07,04 Minuten eine Traumzeit. Dies war nach dem Weltrekord von Junxia Wang (Chn) mit 8:06,11 die zweitschnellste Zeit der Geschichte.

  • 8:06,11 – Junxia Wang (Chn) – Beijing – 13.09.1993
  • 8:07,04 – Faith Kipyegon (Ken) – Chorzów – 16.08.2025
  • 8:11,56 – Beatrice Chebet (Ken) – Rabat – 25.05.2025
  • 8:12,18 – Yunxia Qu (Chn) – Beijing – 13.09.1993
  • 8:16,50 – Linli Zhang (Chn) – Beijing – 13.09.1993
  • 8:16,60i -Genzebe Dibaba (Äth) – Stockholm – 06.02.2014
  • 8:16,69i – Gudaf Tsegay (Äth) – Birmingham – 25.02.2023
  • 8:18,49 – Sifan Hassan (Hol) – Palo Alto – 30.06.2019
  • 8:19,08 – Francine Niyonsaba (Bdi) – Paris – 28.08.2021
  • 8:19,52 – Ejgayehu Taye (Äth) – Paris – 28.08.2021

Enzo Diessls schnellste Zeiten über 110 m Hürden

  • 13,17 (+1,5) 1 – Eisenstadt – 23.07.2025
  • 13,20 (+1,6) 1 – St. Pölten – 19.06.2025
  • 13,20 (-0,5) 4 – Chorzów – 16.08.2025
  • 13,25 (+0,6) 3 – Ostrava – 24.06.2025
  • 13,31 (+0,4) 1 – Maribor – 29.06.2025
  • 13,31 (-0,2) 1 – Eisenstadt – 02.08.2025
  • 13,36 (+0,2) 1h1 – Eisenstadt – 23.07.2025
  • 13,40 (+1,2) 1 – Eisenstadt – 22.05.2024
  • 13,44 (+0,3) 1 – Klagenfurt – 29.05.2025
  • 13,44 (-0,1) 1h3 – Bergen – 17.07.2025
Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
179.605 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
152.835 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
146.100 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1783 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1686 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Sport-Mix
Stark in Chorzów
Enzo Diessl glänzt in Weltklasse-Feld mit Platz 4!
Drama gegen die USA
Österreichs Footballerinnen vergaben die Sensation
Und alle machen mit
Schamloser Tabubruch unter den fünf Ringen
Ärger für Portner
Doping! Champions-League-Held 21 Monate gesperrt
Leichtathletik
Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger in Thum Dritter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf