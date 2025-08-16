Nächtliches Glockengeläut raubt Anrainern Schlaf

In Asten schläft das Dorf so brav,

bis Glocken reißen Kinder wach.

Sie läuten nicht nach Plan, oh nein,

sie tun’s spontan, ganz fromm und rein.

Der Pfarrer, ach, er weiß von nichts:

„Vielleicht ein Wunder? Himmlisch Licht!“

Die Techniker kratzen nur am Bart:

„Das Ding ist alt – wir geben’s auf, zu hart!“

Die Mütter seufzen, blicken leer,

„Die Kinder schlafen nie mehr sehr!

Wir haben Augenschatten satt, wer hilft uns in der Mitternacht?“

Doch Glocke lacht aus Trumes Bauch,

ruft: „Tradition ist Pflicht, ihr auch!“

So klingt´s im Dorf, mal leis, mal schrill,

und keiner stoppt den Heiligen Drill.