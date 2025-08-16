Segelflieger abgestürzt: Pilot wurde verletzt

Bei Turnau (steirischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) kam es am Samstag zu einem Flugzeugabsturz: Der Pilot – er war alleine unterwegs – wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Die genaue Ursache des Flugzeugabsturzes am Samstag in Turnau ist noch nicht ermittelt. Aber es dürfte wohl mit dem aufziehenden Gewitter und den damit verbundenen Windböen zu tun gehabt haben, dass ein Pilot mit seinem Segelflugzeug bei der Landung Probleme hatte und letztlich sogar abstürzte.
Keine weiteren Passagiere im Flugzeug
Um 13.40 Uhr ging der Notruf bei den Rettungskräften ein: Der Mann hatte sich bei dem Absturz unbestimmten Grades verletzt, wurde vom Notarzt-Team erstversorgt und dann per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Er saß alleine im Flugzeug.
Die Feuerwehr Turnau war mit 20 Personen im Einsatz und barg den verletzten Piloten sowie sein Flugzeug.
