Segelflieger abgestürzt: Pilot wurde verletzt

Die genaue Ursache des Flugzeugabsturzes am Samstag in Turnau ist noch nicht ermittelt. Aber es dürfte wohl mit dem aufziehenden Gewitter und den damit verbundenen Windböen zu tun gehabt haben, dass ein Pilot mit seinem Segelflugzeug bei der Landung Probleme hatte und letztlich sogar abstürzte.