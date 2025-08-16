Autowäsche auf Kärntner Friedhof sorgt für Unmut

Respektlose Szenen spielten sich bei einer Ruhestätte am Friedhof Annabichl in Klagenfurt ab. In Videos in sozialen Netzwerken ist eine Frau zu sehen, die am Friedhof ihr Auto wäscht.
Für große Aufregung sorgt derzeit ein Video, das in den sozialen Medien kursiert. Darauf ist eine Frau zu sehen, die am Friedhof in Annabichl ihren Pkw mit dem dortigen Wasserschlauch reinigt – einem Schlauch, der eigentlich ausschließlich zur Bewässerung der Grabpflanzen vorgesehen ist.
Es wird geprüft, ob Verhalten Konsequenzen nach sich ziehen wird
„Ein solches Verhalten ist nicht zu tolerieren. Der Friedhof ist ein Ort des Gedenkens und der Stille. Die Einhaltung der Friedhofsordnung sowie der Totenruhe haben oberste Priorität. Als zuständige Referentin werde ich prüfen, ob dieses Verhalten Konsequenzen nach sich ziehen wird“, so Friedhofsreferentin Sandra Wassermann.
Aktuell ist die Schranke am Annabichler Friedhof, die das unbefugte Befahren verhindern soll, defekt. „Dies ist bekannt und bereits in Arbeit“, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt. Um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern, will die Stadt die Kontrollen durch das Ordnungsamt verstärken. „Die Einhaltung der Friedhofsordnung muss für die Toten, aber auch für die Angehörigen sichergestellt werden“.
