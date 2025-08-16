Autowäsche auf Kärntner Friedhof sorgt für Unmut

Aktuell ist die Schranke am Annabichler Friedhof, die das unbefugte Befahren verhindern soll, defekt. „Dies ist bekannt und bereits in Arbeit“, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt. Um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern, will die Stadt die Kontrollen durch das Ordnungsamt verstärken. „Die Einhaltung der Friedhofsordnung muss für die Toten, aber auch für die Angehörigen sichergestellt werden“.