Gleich fünf Einsätze für Bergretter in 24 Stunden

Wienerin an Füßen verletzt, Mann renkte sich Schulter aus

Der darauffolgende Feiertag startete mit zwei Taubergungen durch den Notarzthubschrauber Christophorus 3 kurz vor Mittag. Die erste Bergung betraf eine 45-jährige Wienerin, die sich im Bereich der Dirnbacherhütte (Rax) Verletzungen an beiden Fußgelenken zugezogen hatte, die zweite einen 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Neunkirchen. Letzterer war im Ausstiegsbereich der Weichtalklamm (Schneeberg) gestürzt und hatte sich dabei die Schulter ausgerenkt. Die Bergrettung Reichenau übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn zu einer geeigneten Stelle, um die Taubergung zu ermöglichen.