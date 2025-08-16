Gleich fünf Einsätze für Bergretter in 24 Stunden

Einsatzreiche 24 Stunden für die Rettungskräfte auf Rax und Schneeberg in Niederösterreich: Insgesamt fünfmal mussten Bergrettung, Alpinpolizei und Flugrettung am Donnerstag bzw. Freitag ausrücken, um in Not geratenen Personen und einem Hund zu Hilfe zu kommen.
Am Donnerstagabend ging die erste Meldung ein, berichtete die Bergrettung Reichenau/Rax am Samstag in einer Aussendung. Ein Retriever-Labrador-Mischling hatte sich am Ferdinand-Mayer-Weg (Schneeberg) an allen vier Pfoten verletzt und konnte nicht mehr zum Weitergehen bewegt werden. Der Vierbeiner wurde von einer Mannschaft der Bergrettung Reichenau mit einer Trage zur Forststraße gebracht und anschließend mit seinem Besitzer per Einsatzfahrzeug zum Bahnhof gefahren.
Wienerin an Füßen verletzt, Mann renkte sich Schulter aus
Der darauffolgende Feiertag startete mit zwei Taubergungen durch den Notarzthubschrauber Christophorus 3 kurz vor Mittag. Die erste Bergung betraf eine 45-jährige Wienerin, die sich im Bereich der Dirnbacherhütte (Rax) Verletzungen an beiden Fußgelenken zugezogen hatte, die zweite einen 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Neunkirchen. Letzterer war im Ausstiegsbereich der Weichtalklamm (Schneeberg) gestürzt und hatte sich dabei die Schulter ausgerenkt. Die Bergrettung Reichenau übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn zu einer geeigneten Stelle, um die Taubergung zu ermöglichen.
Knöchelverletzung forderte wieder Einsatzkräfte
Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich der nächste Unfall am Göbl-Kühn-Steig (Rax) zwischen Waxriegelhaus und Seehütte. Eine 31-jährige Frau aus Wien war beim Wandern umgeknöchelt und konnte aufgrund starker Schmerzen nicht weitergehen. Der Hüttenwirt des Waxriegelhauses – ebenfalls Bergretter der Ortsstelle Reichenau – übernahm die Erstversorgung der Verletzten, die im Anschluss ebenfalls mit einem Tau vom Rettungshubschrauber Christophorus 15 geborgen und ins Krankenhaus geflogen wurde.
Taubergung, weil Wanderinnen sich nicht mehr weitertrauten
Den Abschluss bildete eine Taubergung aus einer Klettertour in der Großofenwand (Schneeberg). Zwei junge Polinnen befanden sich im oberen Bereich des Joe Stickler Gedächtnisweges, einer 13-Seillängen-Route im oberen 6. Schwierigkeitsgrad. Sie hatten um 17.40 Uhr den Notruf gewählt, da sie sich den weiteren Aufstieg nicht mehr zutrauten.
Da kein Hubschrauber des Innenministeriums, der im alpinen Bereich die Rettung unverletzter Personen übernimmt, verfügbar war, bereitete sich die Mannschaft der Bergrettung Reichenau auf eine terrestrische Bergung vor und stieg zum Einsatzort auf. Die geplante Taubergung konnte jedoch ersatzweise vom Notarzthubschrauber Christophorus 3 übernommen werden. Kurz vor 19.30 Uhr wurden die beiden unverletzten, aber erschöpften Frauen vom Hubschrauber im Tal abgesetzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.