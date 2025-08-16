Puls4-Moderatorin Johanna Setzer im Krankenhaus

So hatte sie sich ihren Feiertag sicher nicht vorgestellt! Statt auf einer Geburtstagsfeier in der Südsteiermark zu tanzen, landete die beliebte Moderatorin Johanna Setzer (45) gleich zweimal in der Rettung und in zwei verschiedenen Spitälern! Verdacht auf akute Blinddarmentzündung oder Leistenbruch.
Auf Instagram teilte sie ein Foto aus dem Krankenbett: zu sehen eine müde, aber tapfere Setzer mit Bandage am Arm. Dazu schrieb sie: „Ich hab mir den Feiertag definitiv anders vorgestellt: anstatt bei einer Geburtstagsfeier in der Südsteiermark war ich 2-mal in der Rettung und in 2 verschiedenen Spitälern mit Verdacht auf Blinddarm akut / Leistenbruch.“
Dankbar für freiwillige Helfer
Trotz des Schreckens zeigte sich die Moderatorin dankbar und rührte ihre Fans mit warmen Worten: „Ein riesiges Dankeschön an jene Menschen, die am Feiertag freiwillig im Einsatz sind, um anderen zu helfen! Ich habe so viele liebe, herzensgute Leute im Spital kennengelernt – von der Aufnahme bis zur Ärztin. Alle herzlich und sehr engagiert.“
Besonders ihr Dank an die Teams des LKH Südweststeiermark in Wagna und Deutschlandsberg sorgte für Gänsehaut: „Ihr seid einfach großartig in dem, was ihr täglich leistet. Besser geht es nicht!!!“
Wir schicken die besten Genesungswünsche und hoffen, dass sie bald wieder gesund und strahlend vor der Kamera steht!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.