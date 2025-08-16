Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock am Feiertag!

Puls4-Moderatorin Johanna Setzer im Krankenhaus

Adabei Österreich
16.08.2025 15:51
(Bild: Andreas Tischler / picturedesk.com)

So hatte sie sich ihren Feiertag sicher nicht vorgestellt! Statt auf einer Geburtstagsfeier in der Südsteiermark zu tanzen, landete die beliebte Moderatorin Johanna Setzer (45) gleich zweimal in der Rettung und in zwei verschiedenen Spitälern! Verdacht auf akute Blinddarmentzündung oder Leistenbruch.

0 Kommentare

Auf Instagram teilte sie ein Foto aus dem Krankenbett: zu sehen eine müde, aber tapfere Setzer mit Bandage am Arm. Dazu schrieb sie: „Ich hab mir den Feiertag definitiv anders vorgestellt: anstatt bei einer Geburtstagsfeier in der Südsteiermark war ich 2-mal in der Rettung und in 2 verschiedenen Spitälern mit Verdacht auf Blinddarm akut / Leistenbruch.“

Dankbar für freiwillige Helfer
Trotz des Schreckens zeigte sich die Moderatorin dankbar und rührte ihre Fans mit warmen Worten: „Ein riesiges Dankeschön an jene Menschen, die am Feiertag freiwillig im Einsatz sind, um anderen zu helfen! Ich habe so viele liebe, herzensgute Leute im Spital kennengelernt – von der Aufnahme bis zur Ärztin. Alle herzlich und sehr engagiert.“

Besonders ihr Dank an die Teams des LKH Südweststeiermark in Wagna und Deutschlandsberg sorgte für Gänsehaut: „Ihr seid einfach großartig in dem, was ihr täglich leistet. Besser geht es nicht!!!“ 

Wir schicken die besten Genesungswünsche und hoffen, dass sie bald wieder gesund und strahlend vor der Kamera steht!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
Für sie kann der Sommer nicht schöner sein: Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa sind ein ...
Neues Traumpaar!
TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
176.692 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
152.234 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
144.408 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1709 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1679 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Adabei Österreich
Schock am Feiertag!
Puls4-Moderatorin Johanna Setzer im Krankenhaus
Vor Frequency-Konzert
Superstar Will Smith traf Superfans in Schwechat
„Schleich ma uns halt“
Kratkys stiller Abschied rührt Fans zu Tränen
Nena im Alpen-Glück
 Pop-Ikone genießt Österreich-Tour in vollen Zügen
Krone Plus Logo
Geburtstagsgespräch
Legende Peter Weck (95): „Habe keinen Wunsch mehr“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf