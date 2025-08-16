Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anrainer besorgt

Einsturzgefahr! Kirchturm bei Mariazell ist morsch

Steiermark
16.08.2025 16:30
Anrainerin Hermine Heil: „Eine Kirche und ein Wirtshaus braucht es immer!“
Anrainerin Hermine Heil: „Eine Kirche und ein Wirtshaus braucht es immer!“(Bild: Jürgen Fuchs)

Bei Revisionsarbeiten am Gotteshaus im obersteirischen Greith bei Mariazell stießen Handwerker auf morsches Holz unter dem Glockenturm. Jetzt fürchten die Bewohner des 57-Seelen-Dorfes, dass die Josefikirche aufgelassen wird. „Eine Kirche und ein Wirtshaus braucht es immer!“, hofft Anrainerin Hermine Heil auf die Rettung.

0 Kommentare

Wie an alten Profanbauten, nagt mitunter auch an sakralen Bauwerken in der Steiermark gefräßig der Zahn der Zeit. Ein Beispiel dafür: die kleine Filialkirche in Greith im Gemeindegebiet von Mariazell. Im Zuge von Revisionsarbeiten bzw. der Elektrifizierung des Läutwerks entdeckten nämlich Handwerker, dass das Holz, auf dem der Glockenturm in den Himmel emporragt, morsch ist.

Holz ist überhaupt der charakteristische Baustoff des Gotteshauses, das dem heiligen Josef – auch der Schutzpatron der Holzfäller – geweiht ist. Nach Art der alten Holzknechthütten ist das Dach des Kirchleins bis zur Erde herabgezogen, der Innenraum besteht ebenfalls aus einer Holzstruktur.

Die Filialkirche Greith im Gemeindegebiet von Mariazell. Das Holz, das den Kirchturm trägt, ist ...
Die Filialkirche Greith im Gemeindegebiet von Mariazell. Das Holz, das den Kirchturm trägt, ist morsch. Einsturzgefahr!(Bild: Jürgen Fuchs)

„Eine Kirche und ein Wirtshaus braucht es immer“
Nun befürchten die Bewohner der Ortschaft, dass der nächste kräftige Sturm den „angezählten“ Kirchturm zum Einsturz bringen könnte. Schnelles Handeln ist also Gebot der Stunde: Das Bauwerk gehört saniert! Woher das Geld dafür kommen soll, wissen die Anrainer bei unserem Lokalaugenschein jedoch nicht. Die Angst aber besteht, dass die Diözese die Kirche nicht mehr im 57-Seelen-Dorf belässt.

„Unsere Josefikirche ist sehr wichtig für unseren Ort. Eine Kirche und ein Wirtshaus braucht es immer“, sagt Hermine Heil, die neben dem Sakralgebäude wohnt, das besonders bei Hochzeiten beliebt ist.

Gebäude der Diözese

  • Zur Diözese Graz-Seckau gehören 2000 Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Darunter befinden sich 1000 Kirchen, Filialkirchen sowie kleinere und größere Kapellen.
  • Das diözesane Budget für die Erhaltung und Sanierung der Kulturgüter beträgt jährlich 5 Millionen Euro.  

 Erst wenn die Kirchenbänke leer bleiben, ist Verkauf ein Thema
Solange es ein aktives Leben in der Pfarre gebe, bleiben auch kleine Kirchen wie jene in Greith erhalten, verspricht Thomas Stanzer von der Diözese Graz-Seckau. Erst wenn die Kirchenbänke leer blieben, müsse man das Gotteshaus veräußern. So wurden in den vergangenen 20 Jahren vier Kirchen profaniert, die Stiegenkirche in Graz ging zwar in Privatbesitz über, blieb aber als geweihter Ort erhalten. Auch im niederösterreichischen Hirschwang an der Rax verkauft die Erzdiözese Wien aktuell die Pfarrkirche.

Wie viel Budget hat die Diözese Graz-Seckau für die Erhaltung und Sanierung ihrer rund 2000 denkmalgeschützten Gebäude? „Fünf Millionen Euro jährlich“, berichtet Stanzer. Bleibt zu hoffen, dass davon ein Obulus zur Rettung des Kirchleins in Greith abfällt ...

Porträt von Jörg Schwaiger
Jörg Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
179.605 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
152.835 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
146.100 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1783 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1686 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf