Einsturzgefahr! Kirchturm bei Mariazell ist morsch

Erst wenn die Kirchenbänke leer bleiben, ist Verkauf ein Thema

Solange es ein aktives Leben in der Pfarre gebe, bleiben auch kleine Kirchen wie jene in Greith erhalten, verspricht Thomas Stanzer von der Diözese Graz-Seckau. Erst wenn die Kirchenbänke leer blieben, müsse man das Gotteshaus veräußern. So wurden in den vergangenen 20 Jahren vier Kirchen profaniert, die Stiegenkirche in Graz ging zwar in Privatbesitz über, blieb aber als geweihter Ort erhalten. Auch im niederösterreichischen Hirschwang an der Rax verkauft die Erzdiözese Wien aktuell die Pfarrkirche.