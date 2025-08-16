Vorteilswelt
Ex-ÖFB-Präsident

Leo Windtner unter großer Anteilnahme beigesetzt

Fußball National
16.08.2025 15:07
Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist am Samstag in St. Florian unter großer Anteilnahme beigesetzt worden.(Bild: APA/FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist am Samstag in St. Florian unter großer Anteilnahme beigesetzt worden. Rund 1.000 Personen nahmen an der Trauerfeier teil, darunter neben Familie zahlreiche Wegbegleiter aus Politik, Wirtschaft und Sport. In mehreren Ansprachen wurde das Lebenswerk Windtners gewürdigt. Der frühere Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich und auch Bürgermeister St. Florians war am 8. August während einer Bergwanderung am Traunstein 74-jährig verstorben.

Österreichs Fußball-Bund war Windtner 2009 bis 2021 vorgestanden. Zur Zeremonie in der Stiftsbasilika St. Florian reiste auch Ex-Teamchef Marcel Koller an, unter dessen Führung das Männer-Nationalteam in Windtners Amtszeit die Qualifikation für die EM 2016 erreicht hatte. Zudem in der Trauergemeinde gesichtet wurden von ÖFB-Seite u.a. der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll, Sportdirektor Peter Schöttel, Generalsekretär Thomas Hollerer und Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Aus dem Ski-alpin-Lager kamen die Ex-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl und Vincent Kriechmayr.

(Bild: APA/FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Sobotka und Co.
Von der Polit- und Wirtschafts-Prominenz seien Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Pühringer, Innenminister Gerhard Karner, Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der ehemalige ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner, der ehemalige Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl, Oberösterreichs Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner sowie Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender der Verbund AG erwähnt. Aufgrund des großen Andrangs wurde die Zeremonie zusätzlich über Lautsprecher in den Stiftshof übertragen.

