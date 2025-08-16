Leo Windtner unter großer Anteilnahme beigesetzt

Österreichs Fußball-Bund war Windtner 2009 bis 2021 vorgestanden. Zur Zeremonie in der Stiftsbasilika St. Florian reiste auch Ex-Teamchef Marcel Koller an, unter dessen Führung das Männer-Nationalteam in Windtners Amtszeit die Qualifikation für die EM 2016 erreicht hatte. Zudem in der Trauergemeinde gesichtet wurden von ÖFB-Seite u.a. der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll, Sportdirektor Peter Schöttel, Generalsekretär Thomas Hollerer und Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Aus dem Ski-alpin-Lager kamen die Ex-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl und Vincent Kriechmayr.