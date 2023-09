Kreditkarte statt E-Card | System gekippt

System gekippt. Tatsächlich ist die Zahl der Wahlärzte explodiert, mittlerweile gibt es mehr „private“ Hausärzte als solche mit Kassenvertrag. Bei den Fachärzten ist die Lage sogar noch dramatischer - von insgesamt 13.488 Fachärzten sind bereits 9397 Wahlärzte - somit 70 Prozent! Das System ist also längst gekippt. Längst bekommt man als Patient kaum noch Termine bei Kassenärzten, darauf macht auch „Krone“-Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger heute in einem Kommentar aufmerksam. „Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf“, bekommen viele zu hören, schreibt sie. Und dass die Österreicher laut den neuen Zahlen (siehe oben) mehr als 400 Millionen Euro aus den eigenen Taschen für ihre medizinische Versorgung bei Wahlärzten berappen mussten. „100 neue Kassenärzte will die Regierung bis Jahresende schaffen. Das Problem wurde zwar erkannt, nur bis das kranke Gesundheitssystem als geheilt gilt, wird es Jahre dauern“, schreibt Metzger. So avanciere der Gang zum Wahlarzt immer mehr zum Luxus. Die Regierung wird es büßen müssen, dass sie dieses Problem ganz offensichtlich zu spät erkannt hat.