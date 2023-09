Tadel für China und Österreich | Lauf und Unlauf

Lauf und Unlauf. Was nennt man einen Lauf? Wenn die österreichische Nationalmannschaft in der Qualifikation für die Fußball-EURO nächstes Jahr in Deutschland einen Erfolg nach dem anderen feiert - wie am Dienstag den Auswärtssieg gegen Schweden. Was nennt man einen Unlauf? Wenn die Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft eine Schlappe nach der anderen einfährt. Neuester Akt: Die eingestellten Ermittlungen gegen den früheren Finanzminister Gernot Blümel. Man erinnere sich an die Hausdurchsuchung samt Suche nach Laptop beim Finanzminister im Februar 2021, nach der die Opposition geschlossen Blümels Rücktritt forderte. Später trat er tatsächlich zurück, jetzt ist er rehabilitiert. Während gleichzeitig ein immer größerer Schatten über die in so vielen Fällen erfolglose WKStA fällt.