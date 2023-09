Neos wollen Schulen bürokratiefrei machen

Vertrauen statt Kontrolle

Mit der Petition „Vertreibe das Bürokratiemonster aus den Schulen“ fordern die Pinken eine Bildungsreform. Das Drei-Stufen-Programm sieht in Sachen Bürokratie Folgendes vor: Vermeiden, vereinfachen, delegieren. Konkret wollen die Neos den Schulen volle Autonomie zugestehen, wie Bildungssprecher Johannes Gasser erklärt: „Die Schule soll ein Ort sein, an den man gerne hingeht - an dem Kinder und Jugendliche gerne lernen, und Lehrerinnen und Lehrer gerne arbeiten. Das gelingt mit Vertrauen statt Kontrolle, mit Autonomie statt Bürokratie, mit einer zeitgemäßen Arbeitsteilung.“