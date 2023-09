Personalsituation besser als im Vorjahr

Personalsuche in Osteuropa

Weiters soll auf pensionierte Pädagogen und in Teilzeit arbeitende Lehrer ohne Betreuungspflichten „noch aktiver“ zugegangen werden. Laut Bildungsdirektor Heiko Richter ist die Talsohle noch nicht erreicht, man stemme sich aber mit aller Kraft gegen die Personalnot. Dabei wird mitunter zu unorthodoxen Mitteln gegriffen: So schaut sich die Bildungsdirektion etwa auch an deutschsprachigen Schulen in Osteuropa nach wechselwilligen Lehrern um.