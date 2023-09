Schulbürokratie steht Lehrer-Rekrutierung im Weg

System mit starren und bürokratischen Regeln

„Die starren und bürokratischen Regeln im Schulsystem machen es für den Großteil dieser Lehrkräfte unmöglich, in einen regulären Vertrag zu wechseln, auch wenn sie in den Schulen dringend gebraucht werden. Wer im alten Dienstrecht ist, kann gar nicht wechseln, und auch den anderen werden Steine in den Weg gelegt.“ Nur wenige von ihnen erfüllen die Anforderungen für einen Umstieg.