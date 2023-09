Ausstellung „Die Gerechten“ soll in Hitlerhaus

Man biete den Freunden von Yad Vashem - die berühmte Jerusalemer Holocaust-Gedenk- und Forschungsstätte - an, die Ausstellung in Dienststellen des Innenministeriums - dem Ministerium, Landespolizeidirektionen oder Polizeischulen - zu zeigen, heißt es in einer Erklärung. Ob das Hitler-Geburtshaus, in dem das Ministerium Menschenrechtsschulungen der Polizei abhalten will, davon umfasst ist, bleibt vorerst unklar.