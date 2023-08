Hitler-Haus: „Die Adresse bleibt sowieso gleich“

„Ich meine, das Hitler-Haus ist aus Historikersicht ja ohnedies total überbewertet“, macht Roman Sandgruber aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Und die Zuschreibung an diese Adresse bringt man auch nie wieder weg. Da kann man machen, was man will.“ Sandgruber verweist gerne darauf, was aus dem Führerbunker in Berlin wurde.