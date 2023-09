Künstler-Appell an Regierung für mehr Klimaschutz

Unter anderem wenden sich Wolfgang Ambros, Mirjam Weichselbraun und Verena Altenberger in einem offenen Brief an die Regierung, um diese beim Klimaschutz zum Handeln zu bewegen.

(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER, Starpix / picturedesk.com, Dave Bedrosian / Action Press / picturedesk.com)