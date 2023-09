Jung mit 65 | Kein Hofburg-Kaiser

Kein Hofburg-Kaiser. Wie kommt der Kärntner Landeshauptmann und Vize-Parteichef der Bundes-SPÖ mit seinem neuen Parteivorsitzenden Andreas Babler aus? Auch wenn Kaiser weiterhin nicht zugeben will, dass er Babler am Parteitag gewählt hat - ableiten darf man es aus seinen Andeutungen. Er erzählt in der Pressestunde auch vom Familienfest der SPÖ Kärnten am Vortag, wo der neue Bundesparteichef als Gast sehr herzlich aufgenommen wurde. Ob Kaiser, wie immer wieder in den vergangenen Jahre andiskutiert, irgendwann noch eine größere Rolle in der Bundespolitik spielen werde? Da wimmelt er ab. Doch da wäre ja noch das Präsidentenamt: Die nächste Bundespräsidentenwahl steht 2028 ausgerechnet wenige Monate nach Ende der Kärntner Wahl an, bei der Kaiser nicht mehr antreten wird. Also, Herr Landeshauptmann, wie steht´s mit der Hofburg? „Einen Kaiser in der Hofburg hat es schon gegeben, das müssen wir nicht wiederholen.“ Müssen nicht. Aber Charme hätte es!