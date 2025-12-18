Vorteilswelt
Nach Vorwürfen

Italo-Serie: Kevin Spacey kehrt ins TV zurück

Society International
18.12.2025 19:27
(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Kevin Spacey ist ab Weihnachten in einer neuen Rolle im italienischen Fernsehen zu sehen – als einer der Hauptdarsteller in der Comedyserie „Minimarket“. 

Das Streamingportal Rai Play veröffentlicht die ersten fünf Folgen am 26. Dezember. Spacey (66) spielt in der Serie einen Oscar-Preisträger als imaginären Freund eines Jus-Absolventen, der davon träumt, ein TV-Star zu sein.

Spaceys Karriere bekam 2017 nach gegen ihn erhobenen Vorwürfen sexueller Übergriffe einen Knick.

In einem Londoner Strafprozess wurde der frühere Hollywoodstar („American Beauty“, „House of Cards“) in allen Anklagepunkten freigesprochen. Im kommenden Jahr muss er sich in London drei Zivilklagen wegen derselben Vorwürfe stellen.

