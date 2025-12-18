1,37 Mrd. $ ! Spielerberater lukrieren Rekordsumme

Auch im Frauen-Fußball wurde mehr Geld an Vermittlerhonoraren ausgegeben als je zuvor. Laut FIFA-Statistik belief sich die Summe auf 6,2 Millionen US-Dollar (rund 5,3 Millionen Euro). Dies sei genau doppelt so viel wie 2024 und 13-mal so viel wie 2020. Nach FIFA-Angaben waren mit Stand 4. Dezember 2025 weltweit 10.525 Vermittler lizenziert.