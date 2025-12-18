Vorteilswelt
90 % mehr als 2024

1,37 Mrd. $ ! Spielerberater lukrieren Rekordsumme

Fußball International
18.12.2025 19:31
Geld bewegt die Fußball-Welt …
Geld bewegt die Fußball-Welt …(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Spielerberater im internationalen Fußball haben 2025 so viel Geld verdient wie nie zuvor!

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, sind insgesamt 1,37 Milliarden US-Dollar (rund 1,167 Milliarden Euro) an Honoraren für Transfers geflossen. Dies sei über 90 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und liege weit über dem bisherigen Rekordwert von 889,4 Millionen US-Dollar (758 Millionen Euro) aus dem Jahr 2023.

Stärkster Treiber waren englische Vereine
Der größte Anteil der Berater-Honorare wurde laut FIFA im europäischen Klub-Fußball gezahlt. Stärkster Treiber waren englische Vereine, die allein mehr als 375 Millionen US-Dollar (320 Millionen Euro) an Spielerberater zahlten. Auf Platz zwei folgen deutsche Klubs mit 165 Millionen US-Dollar (rund 141 Millionen Euro).

Auch im Frauen-Fußball wurde mehr Geld an Vermittlerhonoraren ausgegeben als je zuvor. Laut FIFA-Statistik belief sich die Summe auf 6,2 Millionen US-Dollar (rund 5,3 Millionen Euro). Dies sei genau doppelt so viel wie 2024 und 13-mal so viel wie 2020. Nach FIFA-Angaben waren mit Stand 4. Dezember 2025 weltweit 10.525 Vermittler lizenziert.

