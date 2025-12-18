WM-Gegner Österreichs verliert Arab-Cup-Finale!

Jordanier Olwan wird Torschützenkönig

Die Marokkaner waren im Endspiel früh durch Oussama Tannane in Führung gegangen (4.). Der jordanische Stürmer Ali Olwan drehte in Hälfte zwei mit einem Doppelpack (48., 68./Foulelfmeter) das Match. Doch das sollte nicht reichen: Abderrazak Hamdallah rettete mit seinem späten Ausgleich (88.) die Nordafrikaner in die Verlängerung und besorgte dort auch die Entscheidung (100.). Olwan durfte sich mit sechs Treffern, fünf davon vom Elfmeterpunkt, mit dem Titel des Torschützenkönigs trösten.