WM-Gegner Österreichs verliert Arab-Cup-Finale!

Jordaniens Fußball-Nationalteam hat das Finale des Arab Cups in Lusail (Katar) verloren!
Österreichs Gruppengegner bei der WM 2026 in Nordamerika musste sich am Donnerstag Marokko nach einer engen Partie mit 2:3 (2:1, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben! Die Jordanier sahen in der regulären Spielzeit bereits wie die Sieger aus und führten bis kurz vor Schluss 2:1. Doch dem marokkanischen WM-Vierten von 2022 gelang ein spätes Comeback.
Jordanier Olwan wird Torschützenkönig
Die Marokkaner waren im Endspiel früh durch Oussama Tannane in Führung gegangen (4.). Der jordanische Stürmer Ali Olwan drehte in Hälfte zwei mit einem Doppelpack (48., 68./Foulelfmeter) das Match. Doch das sollte nicht reichen: Abderrazak Hamdallah rettete mit seinem späten Ausgleich (88.) die Nordafrikaner in die Verlängerung und besorgte dort auch die Entscheidung (100.). Olwan durfte sich mit sechs Treffern, fünf davon vom Elfmeterpunkt, mit dem Titel des Torschützenkönigs trösten.
Die ÖFB-Auswahl trifft bei der Weltmeisterschaft in ihrem Auftaktspiel am 17. Juni (6 Uhr MESZ) in San Francisco auf Jordanien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.