Skeleton: Flock rast in Sigulda erneut aufs Podest

Donnerstag-Rennen war Ersatz für Innsbruck-Igls

In der Weltcup-Gesamtwertung musste Flock nach den Plätzen vier, eins und drei Meylemans Platz machen, die mit 625 nun acht Punkte vor der 36-Jährigen liegt. Bereits am Freitag steht für Flock und Co. der nächste Bewerb am Programm. Das Donnerstag-Rennen war der Ersatz für den aufgrund der schlechten Bahnverhältnisse abgesagten Weltcup in Innsbruck-Igls.