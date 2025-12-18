Warum die Betreuungslücke hierzulande wächst

Die meisten Personenbetreuer kommen aus Rumänien (55 Prozent) sowie der Slowakei (22 Prozent), Ungarn und Kroatien (beide sieben Prozent)und bleiben im Schnitt 4,3 Jahre im Land und haben eine hohe Mobilität, was bedeutet, dass sie oft die Länder, in denen sie arbeiten, wechseln. Österreicher machen nur zwei Prozent der selbstständigen Betreuungskräfte aus.