Diese Rapid-Elf startet gegen HSK Zrinjski Mostar!

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapid-Trainer Stefan Kulovits beim Conference-League-Duell mit HŠK Zrinjski Mostar den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Die Aufstiegshoffnungen sind längst erloschen, für den SK Rapid geht es nur noch um einen achtbaren Abschluss einer verkorksten Herbstsaison. Als punkteloses Schlusslicht der Conference League gastieren die Hütteldorfer bei Zrinjski Mostar. Interimstrainer Stefan Kulovits hofft in seinem fünften und vielleicht auch schon wieder letzten Spiel auf das erste Erfolgserlebnis.
„Wir werden das sehr aktiv angehen!“
Drei Niederlagen und das Remis am Sonntag bei Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz hat Rapid unter Kulovits eingefahren, in der Conference League halten die Grün-Weißen bei fünf Pleiten. Dennoch werden über 500 Rapid-Fans anreisen, um die Mannschaft im Kampf gegen die rote Laterne in Europa zu unterstützen.
„Wir fahren nach Mostar, dass wir das Jahr noch halbwegs vernünftig ausklingen lassen, damit wir uns mit einem Sieg aus dem Jahr verabschieden. Wir werden das sehr aktiv angehen, mit und gegen Ball. Wir werden schauen, dass wir unser Ziel mit Offensive erreichen“, gab Kulovits die Marschrichtung vor.
