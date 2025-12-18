Mediziner „übersahen“ bei Operation Blinddarm

Schock bei Untersuchung nach OP

Mehrfach hatte der Patient daraufhin seine OP-Berichte urgiert. Doch es gab – so dessen Anwalt Dr. Alfred Boran – immer neue Ausreden: „Schon unterwegs.“ – „Bereits ausgedruckt.“ – „Vielleicht auf dem Postweg verloren.“ Dann der Schock! Bei einer neuerlichen Untersuchung stellte sich heraus, was niemand für möglich gehalten hätte: Der Blinddarm war gar nicht entfernt worden. Stattdessen waren nur Fettgewebe und ein Lymphknoten herausoperiert worden.