Salzburger Toptalent stürmt erneut aufs Stockerl

„Ich habe mich zuletzt entschieden, einen Schritt zurückzugehen“, erklärte Marchl, der zu Saisonbeginn bereits im IBU Cup am Start war, der „Krone“. „Da habe ich mir gedacht, dass ich in die Top 6 laufen kann.“ Dieses Ziel hat er übererfüllt. Der Schritt zurück bedeutete sportlich sogar zwei nach vorne. „Es macht so natürlich mehr Spaß“, grinst Marchl. „Ich hatte zwar beim Einlaufen noch schwere Haxn, weil es doch schon die dritte Wettkampfwoche in Folge ist. Auf der ersten Runde habe ich aber gemerkt, dass da was geht.“