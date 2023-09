Rote Katze | An die Opfer denken

Rote Katze. Es war wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als die politischen Mitbewerber, die man damals noch Gegner oder Konkurrenten nannte, die Wähler vor einem „roten Österreich“ warnten, zu dem die SPÖ das Land umfärben wolle - das Symbol dafür war eine aus einem Sack springende „rote Katze“. Ein wenig erinnert das, was sich derzeit gerade rund um die SPÖ abspielt, an diese Zeit: Denn ähnlich wie bei der SPÖ des Jahres 1949 steht bei jener von 2023 Klassenkampf wieder im Vordergrund. Gestern beschlossen die längst in „Sozialdemokraten“ umbenannten einstigen Sozialisten unter ihrem neuen Führer Andreas Babler ihr Modell einer „Reichen-Steuer“ - bei Erbschaften und Vermögen soll künftig kräftig abkassiert werden. Ab einem Erbe von fünf Millionen Euro soll ein Drittel an den Staat gehen, ab 50 Millionen soll man gar die Hälfte abgeben. Erbschafts- und Vermögenssteuer sollen fünf bis sechs Milliarden Euro im Jahr in die Staatskasse spülen, womit man die Steuern auf Arbeit senken und den Sozialstaat finanzieren möchte. Die Wirtschaft reagiert auf die roten Vorschläge mit heftigem Kopfschütteln, es sei der „Ruf nach einer völlig leistungsfremden Umverteilung“, hieß es etwa von Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Die „rote Katze“ - sie lugt zumindest aus dem Sack.