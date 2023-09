„Nicht für die Fisch“, wenn man es richtig angeht

Julian (18) aus Kematen und Florian (15) aus Kirchbichl haben Hunger. Aufs Fischfangen und auf Fisch, am liebsten gebraten. Die „Krone“ war mit an Bord, als es zum Lärchenteich in der „Kühlen Luft“ ging, einem Fischteich in Hopfgarten neben der Brixentaler Ache. Ein beliebter Radweg führt am Idyll vorbei - ideal zur Einkehr mit Fisch-Verkostung.