Schwammerlsuche endete für 86-Jährigen mit Sturz

Beim Schwammerlsuchen in Drobollach am Faaker See gestürzt ist ein Urlauber (86). Weil der leicht verletzte Mann nicht wusste, wie sein genauer Standort lautete, setzte er selbst einen Notruf ab. Die Suche verlief erfolgreich. Die Besatzung des Polizeihubschraubers Flir konnte ihn mittels Wärmebildkamera auffinden. Von den Mitgliedern der Österreichischen Rettungshundebrigade und den Bergrettern wurde der Mann erstversorgt und der Rettung übergeben.