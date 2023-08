Volvo EM90: Schweden beleben totgeglaubtes Segment

EM90 nennen die Schweden den Van, auf den sie mit einem Teaser-Video Appetit machen wollen. So etwas gab es bei der Marke noch nie. Die größten Fahrzeuge waren immer SUVs. Aber seitdem der chinesische Geely-Konzern das Sagen hat, läuft manches anders. Und der EM90 wird auch zumindest zuerst in China auf den Markt kommen. Ob er auch in Europa angeboten wird? Man weiß es nicht.