Besondere Überraschung für Olympiasiegerin Leerdam
Nettes Schmuckstück
„Nur das Beste für meine Königin“, schrieb Jake Paul unter sein letztes Instagram-Video. Darin zu sehen: eine äußerst luxuriöse Überraschung für seine Olympia-Heldin Jutta Leerdam ...
Für ihre beiden Olympiamedaillen – eine silberne und eine goldene – bekam die Niederländerin von ihrem Verlobten einen Mercedes-SUV (Brabus-G-Klasse) in Bronze-Lackierung im Wert von zarten 500.000 Euro geschenkt.
„Sie hat hart für Gold und Silber gearbeitet, deshalb habe ich ihr einen bronzenen G-Wagen besorgt“, erklärte Paul weiter. Der US-amerikanische Boxer und Influencer war mit seiner Herzdame nach Mailand gereist, bei ihrer Gold-Fahrt über 1000 Meter fieberte der 29-Jährige im Publikum mit.
