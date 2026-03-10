ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch

Weißmann plante Antrittsankündigung bei Geburtstagsfeier

Denn von Bundeskanzler Christian Stocker hatte der ORF-General – die ÖVP bekam in der Regierung das Nominierungsrecht für den obersten Manager des Staatsfunks – offenbar schon grünes Licht dafür bekommen. Wohl nicht ohne die üblichen politischen „Wünsche“ von Einsparungen bis hin zur Organisation. Doch bekanntlich wurde aus einer Antrittsankündigung mit Paukenschlag ein Rücktritt mit Knall. Und der schöne Plan landete wie so viele zuvor im Mistkübel der Geschichte.