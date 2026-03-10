Ex-Austria-Coach Wimmer gibt Cheftrainer-Job auf

Trainerwechsel im deutschen Fußball: Michael Wimmer gibt seinen Cheftrainer-Job bei Drittligist Jahn Regensburg auf und wechselt zum Zweitligisten Holstein Kiel. Dort wird der ehemalige Austria-Wien-Coach künftig als Co-Trainer arbeiten.
Michael Wimmer hat seinen Posten als Cheftrainer des SSV Jahn Regensburg aufgegeben. Wie beide Klubs am Dienstag bekannt gaben, wird der 45-Jährige künftig als Co-Trainer beim deutschen Zweitligisten Holstein Kiel tätig sein. In Kiel unterstützt Wimmer künftig Cheftrainer Tim Walter. Die beiden kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart, wo sie 2019 für einige Monate zusammenarbeiteten.
Walter ist erst vor wenigen Wochen zu den „Störchen“ gekommen, um die Mission Klassenerhalt in der 2. deutschen Bundesliga zu sichern. Nach viereinhalb Jahren musste Marcel Rapp seinen Posten räumen.
Zusammenarbeit mit Tim Walter
Holsteins Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe erklärte: „Es war bereits mit der Verpflichtung von Tim geplant, Michael Wimmer mit einzubinden.“ Auch Walter selbst zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit. Er schätze besonders Wimmers „akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz und bei der Gegneranalyse“.
Abschied auf eigenen Wunsch
In Regensburg hatte Wimmer erst zu Saisonbeginn das Traineramt übernommen. Laut Klubangaben äußerte er zuletzt jedoch mehrfach den Wunsch, den Verein zu verlassen. „Der SSV hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst“, erklärte Geschäftsführer Philipp Hausner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.