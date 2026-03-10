Vorteilswelt
„Wunsch entsprochen“

Ex-Austria-Coach Wimmer gibt Cheftrainer-Job auf

Fußball International
10.03.2026 15:15
Michael Wimmer saß von Jänner 2023 bis Mai 2024 auf der Trainerbank der „Veilchen“. Danach ...
Michael Wimmer saß von Jänner 2023 bis Mai 2024 auf der Trainerbank der „Veilchen“. Danach kehrte er nach Deutschland zurück.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trainerwechsel im deutschen Fußball: Michael Wimmer gibt seinen Cheftrainer-Job bei Drittligist Jahn Regensburg auf und wechselt zum Zweitligisten Holstein Kiel. Dort wird der ehemalige Austria-Wien-Coach künftig als Co-Trainer arbeiten.

Michael Wimmer hat seinen Posten als Cheftrainer des SSV Jahn Regensburg aufgegeben. Wie beide Klubs am Dienstag bekannt gaben, wird der 45-Jährige künftig als Co-Trainer beim deutschen Zweitligisten Holstein Kiel tätig sein. In Kiel unterstützt Wimmer künftig Cheftrainer Tim Walter. Die beiden kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart, wo sie 2019 für einige Monate zusammenarbeiteten.

Walter ist erst vor wenigen Wochen zu den „Störchen“ gekommen, um die Mission Klassenerhalt in der 2. deutschen Bundesliga zu sichern. Nach viereinhalb Jahren musste Marcel Rapp seinen Posten räumen.

Zusammenarbeit mit Tim Walter
Holsteins Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe erklärte: „Es war bereits mit der Verpflichtung von Tim geplant, Michael Wimmer mit einzubinden.“ Auch Walter selbst zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit. Er schätze besonders Wimmers „akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz und bei der Gegneranalyse“.

Abschied auf eigenen Wunsch
In Regensburg hatte Wimmer erst zu Saisonbeginn das Traineramt übernommen. Laut Klubangaben äußerte er zuletzt jedoch mehrfach den Wunsch, den Verein zu verlassen. „Der SSV hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst“, erklärte Geschäftsführer Philipp Hausner.

Fußball International
10.03.2026 15:15
