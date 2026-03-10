Ex-Austria-Coach Wimmer gibt Cheftrainer-Job auf

Michael Wimmer hat seinen Posten als Cheftrainer des SSV Jahn Regensburg aufgegeben. Wie beide Klubs am Dienstag bekannt gaben, wird der 45-Jährige künftig als Co-Trainer beim deutschen Zweitligisten Holstein Kiel tätig sein. In Kiel unterstützt Wimmer künftig Cheftrainer Tim Walter. Die beiden kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart, wo sie 2019 für einige Monate zusammenarbeiteten.