Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wo bist du?“

Shiffrin und Rast „suchen“ ihre Konkurrentin

Ski Alpin
10.03.2026 15:55
Mikaela Shiffrin (links) und Camille Rast (rechts) zeigen sich vor den finalen Wochen der ...
Mikaela Shiffrin (links) und Camille Rast (rechts) zeigen sich vor den finalen Wochen der Weltcup-Saison bestens gelaunt.(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mikaela Shiffrin und Camille Rast haben sich in einer Story auf Instagram bestens gelaunt präsentiert. Auf einem Foto, in dem sie gemeinsam in einem Auto in Schweden sitzen, grüßen sie in die Kamera und „suchen“ ihre Konkurrentin Emma Aicher – diese hatte prompt eine Antwort parat. 

0 Kommentare

„Taschen verloren“, „Touch down in Aare“ und „Top 3 im Gesamtweltcup“, schreibt Shiffrin jeweils mit grünem Haken versehen in einer Story auf Instagram, in der sie zusammen mit Rast in einem Auto zu sehen ist. Doch neben der Schweizerin markiert sie auch noch eine weitere Konkurrentin.

Mikaela Shiffrin und Camille Rast gemeinsam in Aare.
Mikaela Shiffrin und Camille Rast gemeinsam in Aare.(Bild: Screenshot/Instagram_mikaelashiffrin)

Aicher hat Antwort parat
„Emma Aicher wo bist du?“, ist in der Story noch zu lesen. Die Deutsche, Shiffrins erste Verfolgerin im Gesamtweltcup, fehlt in dieser sportlich elitären Runde offenbar. 

Die Antwort der Konkurrentin!
Die Antwort der Konkurrentin!(Bild: Screenshot/Instagram_mikaelashiffrin)

Wo sich die Deutsche befindet, darüber gibt sie schließlich kurz darauf in einer ergänzenden Story eine Antwort. „Auf dem Weg (bald lol)“, schreibt sie zu einem Foto, das sie auf einer Couch liegend und mit einem Tee bereit zum Trinken zeigt. Auch wenn sich der Kampf um die Weltcup-Kugeln zuspitzt – der Spaß ist den Athletinnen offenbar nicht abhandengekommen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
10.03.2026 15:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
306.288 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.035 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.174 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2971 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1348 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Heute „intensivster Angriffstag“++ über 1600 Tote
977 mal kommentiert
Rauch steigt von der Stelle eines israelischen Luftangriffs auf, der auf ein Gebiet in den ...
Mehr Ski Alpin
„Wo bist du?“
Shiffrin und Rast „suchen“ ihre Konkurrentin
Paralympics
Thomas Grochar darf über Bronze in Kombi jubeln
Paralympics
Edelmetall! Alpin-Kombi-Bronze für Johannes Aigner
Aigner gewinnt erneut
Gold und dreimal Bronze für Österreich in Kombi!
Karriereende!
Nach 100 Weltcuprennen ist für ÖSV-Dame Schluss

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf