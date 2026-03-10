Shiffrin und Rast „suchen“ ihre Konkurrentin

Mikaela Shiffrin und Camille Rast haben sich in einer Story auf Instagram bestens gelaunt präsentiert. Auf einem Foto, in dem sie gemeinsam in einem Auto in Schweden sitzen, grüßen sie in die Kamera und „suchen“ ihre Konkurrentin Emma Aicher – diese hatte prompt eine Antwort parat.
„Taschen verloren“, „Touch down in Aare“ und „Top 3 im Gesamtweltcup“, schreibt Shiffrin jeweils mit grünem Haken versehen in einer Story auf Instagram, in der sie zusammen mit Rast in einem Auto zu sehen ist. Doch neben der Schweizerin markiert sie auch noch eine weitere Konkurrentin.
Aicher hat Antwort parat
„Emma Aicher wo bist du?“, ist in der Story noch zu lesen. Die Deutsche, Shiffrins erste Verfolgerin im Gesamtweltcup, fehlt in dieser sportlich elitären Runde offenbar.
Wo sich die Deutsche befindet, darüber gibt sie schließlich kurz darauf in einer ergänzenden Story eine Antwort. „Auf dem Weg (bald lol)“, schreibt sie zu einem Foto, das sie auf einer Couch liegend und mit einem Tee bereit zum Trinken zeigt. Auch wenn sich der Kampf um die Weltcup-Kugeln zuspitzt – der Spaß ist den Athletinnen offenbar nicht abhandengekommen.
