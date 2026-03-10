Vorteilswelt
Kinder unterstützt?

Geldregen für den IS: Freispruch für 33-Jährige

Wien
10.03.2026 14:34
Die 33-Jährige sah hungernde Kinder auf Instagram und überwies der Terrormiliz IS Gelder in Form ...
Die 33-Jährige sah hungernde Kinder auf Instagram und überwies der Terrormiliz IS Gelder in Form von Spenden (Symbolbild).(Bild: AP, krone.at-Grafik (Symbolbild))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Knapp eineinhalb Jahre unterstützte eine 33-Jährige nach Beweislage die radikalislamische Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) in Form von zahlreichen Spenden. Am Wiener Landl erhielt die Frau am Dienstag dafür einen Freispruch. Ihre Behauptung: Die Gelder sollten eigentlich an hungernde Kinder in syrischen Gefangenenlagern fließen.

0 Kommentare

Wieder einmal waren es die sozialen Medien, die den Erstkontakt mit der Terrormiliz herstellten. Über Instagram stieß die Angeklagte auf Spendenaufrufe – und fiel darauf herein. Mit schockierenden Bildern von hungernden Kindern wurde an User appelliert, die gefangenen Kinder in den syrischen Lagern al-Haul und Roj zu unterstützen, die aus der Heirat von IS-Kämpfern und Frauen hervorgingen. Daraufhin überwies die 33-Jährige zwischen September 2020 und Jänner 2022 Geld über Spendenkanäle.

„Ich wollte helfen“
„Ich hab‘ nicht daran gedacht, dass es um den IS geht. Ich hab‘ gesehen, jemand engagiert sich. Ich wollte helfen“, schilderte die 33-Jährige, selbst Mutter von vier Kindern, der Terrorismusfinanzierung, der Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vorgeworfen wird.

Zitat Icon

Ich hab‘ nicht daran gedacht, dass es um den IS geht. Ich hab‘ gesehen, jemand engagiert sich. Ich wollte helfen.

Die 33-Jährige vor Gericht

Richter spricht im Zweifel frei
Die Überweisungen habe es nachweislich gegeben, hielt der Richter fest. Der Frau sei allerdings nicht nachzuweisen, dass sie diese im Bewusstsein tätigte, damit Mitglieder bzw. Ziele des IS unterstützt zu haben. Mit der vorliegenden Beweislage sei ihre Behauptung nicht widerlegbar, sie habe in syrischen Gefangenenlagern festgehaltene Kinder und nicht die terroristischen Ziele des IS unterstützen wollen. „In Summe ist es nicht ausreichend, mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit mit einem Schuldspruch vorzugehen“, sagte der Richter. Der Freispruch erfolgte allerdings im Zweifel.

Lesen Sie auch:
Bei dem Blutbad in Mekka soll der Niederösterreicher insgesamt fünf Personen niedergestochen ...
Österreicher in Haft
Mekka-Blutbad aus „religiös-ideologischen“ Motiven
27.01.2025
Aufruf an Mitglieder
IS läutet „neue Phase“ des Kampfes in Syrien ein
22.02.2026
Bei Kämpfen in Syrien
120 IS-Mitglieder aus Gefängnis ausgebrochen
20.01.2026

Die von Verteidigerin Anna Mair vertretene, bisher unbescholtene 33-Jährige nahm den Freispruch erleichtert zur Kenntnis. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig. Die Staatsanwältin gab noch im Verhandlungssaal einen Rechtsmittelverzicht ab.

Wien
10.03.2026 14:34
