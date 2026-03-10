„Gefährliche Eskalation, kein Plan für Kriegsende“

Der deutsche Bundeskanzler warnt eindringlich vor einem Szenario, wie nach den Interventionen im Irak oder in Libyen. Denn er vermisst sowohl bei Israel als auch den USA einen „Plan für das Kriegsende“.
Die USA und Israel führten diesen Krieg nun schon seit über einer Woche und mit jedem Tag würden sich mehr Fragen stellen, sagte der Kanzler bei einer Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis in Berlin. „Vor allem besorgt uns, dass es offensichtlich keinen gemeinsamen Plan gibt, wie dieser Krieg schnell zu einem überzeugenden Ende gebracht werden kann.“ Gleichzeitig gebe es „eine gefährliche Eskalation“, fügte der deutsche Kanzler mit Blick auf die Gegenangriffe des Iran hinzu.
Merz: „Kein Interesse an endlosem Krieg“
„Wir haben kein Interesse an einem endlosen Krieg. Wir haben kein Interesse an einer Auflösung der territorialen Integrität, der Staatlichkeit oder der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit des Iran“, so Merz weiter. Der CDU-Chef wies auch darauf hin, dass Deutschland in den Bereichen Sicherheit, Energieversorgung und Migration direkt von dem Krieg betroffen ist.
Wadephul auf Krisenreise in Israel
Eineinhalb Wochen nach Beginn des Iran-Krieges ist unterdessen der deutsche Außenminister Johann Wadephul zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. In Jerusalem kam der CDU-Politiker zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Gideon Saar zusammen. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen bis zu dem Treffen geheim gehalten worden. Wadephul ist der erste europäische Außenminister, der das Land seit Kriegsbeginn am 28. Februar besucht.
