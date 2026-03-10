Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Merz kritisiert USA:

„Gefährliche Eskalation, kein Plan für Kriegsende“

Außenpolitik
10.03.2026 16:00
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ...
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem tschechischen Amtskollegen Andrej Babis(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Bundeskanzler warnt eindringlich vor einem Szenario, wie nach den Interventionen im Irak oder in Libyen. Denn er vermisst sowohl bei Israel als auch den USA einen „Plan für das Kriegsende“.

0 Kommentare

Die USA und Israel führten diesen Krieg nun schon seit über einer Woche und mit jedem Tag würden sich mehr Fragen stellen, sagte der Kanzler bei einer Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis in Berlin. „Vor allem besorgt uns, dass es offensichtlich keinen gemeinsamen Plan gibt, wie dieser Krieg schnell zu einem überzeugenden Ende gebracht werden kann.“ Gleichzeitig gebe es „eine gefährliche Eskalation“, fügte der deutsche Kanzler mit Blick auf die Gegenangriffe des Iran hinzu.

Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran gehen weiter.
Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran gehen weiter.(Bild: AFP)

Merz: „Kein Interesse an endlosem Krieg“
„Wir haben kein Interesse an einem endlosen Krieg. Wir haben kein Interesse an einer Auflösung der territorialen Integrität, der Staatlichkeit oder der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit des Iran“, so Merz weiter. Der CDU-Chef wies auch darauf hin, dass Deutschland in den Bereichen Sicherheit, Energieversorgung und Migration direkt von dem Krieg betroffen ist.

Lesen Sie auch:
Rauch steigt von der Stelle eines israelischen Luftangriffs auf, der auf ein Gebiet in den ...
Tag 11 im Nahost-Krieg
Heute „intensivster Angriffstag“++ über 1600 Tote
10.03.2026
„Zeit von Bedeutung“
Wer wirtschaftlich vom Iran-Krieg profitiert
10.03.2026
Nahost-Krieg
USA nach Angriff auf Schule in Erklärungsnot
09.03.2026

Wadephul auf Krisenreise in Israel
Eineinhalb Wochen nach Beginn des Iran-Krieges ist unterdessen der deutsche Außenminister Johann Wadephul zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. In Jerusalem kam der CDU-Politiker zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Gideon Saar zusammen. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen bis zu dem Treffen geheim gehalten worden. Wadephul ist der erste europäische Außenminister, der das Land seit Kriegsbeginn am 28. Februar besucht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
10.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
306.288 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.035 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.174 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2971 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1348 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Heute „intensivster Angriffstag“++ über 1600 Tote
977 mal kommentiert
Rauch steigt von der Stelle eines israelischen Luftangriffs auf, der auf ein Gebiet in den ...
Mehr Außenpolitik
Merz kritisiert USA:
„Gefährliche Eskalation, kein Plan für Kriegsende“
„Für dubiose Zwecke?“
Ukraine-Geldtransporte: FPÖ verlangt Aufklärung
Tag 11 im Nahost-Krieg
Heute „intensivster Angriffstag“++ über 1600 Tote
Bund und Länder
Doskozil und Mattle wollen Kompetenzen neu ordnen
Trotz mancher Mängel
Grundwehrdiener mehrheitlich mit Heer zufrieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf